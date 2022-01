Grande Fratello Vip | lo sconvolgente annuncio in diretta Tv | “Si è suicidato”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 29 gennaio 2022) "Mio figlio si è". Kabir Bedi, da poche settimane entrato alVip, sconvolge la casa di Cinecittà e i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L'attore indiano, storico interprete di Sandokan, piange ine non nasconde il dolore impossibile da superare per la sorte del figlio Siddarth. "Ho provato a prevenirlo ma ho fallito", spiega tra le lacrime e i singhiozzi. Raccontando la sua storia, Bedi ha svelato il dramma della schizofrenia del figlio: "Era molto sensibile, era un genio di 25 anni perché aveva unacapacità mentale. Sentiva di non avere più significato, per lui la vita non significava nulla, non sentiva più il sapore del cibo e in un momento di lucidità mi aveva detto che voleva togliersi la vita. Ho provato a ...