Grande Fratello Vip, l'ingresso dei nuovi concorrenti: la reazione dei gieffini (VIDEO) (Di sabato 29 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6 in Casa l'arrivo dei nuovi concorrenti spiazzano le gieffine: ecco la loro reazione Grande Fratello Vip 6, il reality show accoglie due nuovi concorrenti in un unica sera. Dopo l'eliminazione di Federica Calemme nel corso della trentottesima puntata, in Casa arrivano Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Soleil Sorge, Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo raggiungono la Mistery per dare personalmente il benvenuto ai nuovi concorrenti che da questa sera faranno parte del cast della sesta edizione. I due nuovi concorrenti in Mistery si presentano con tre parole, Antonio afferma: "Ho 23 anni, sensibile, testardo e assolutamente ambizioso", mentre ...

iKabirBedi : Un aereo sorvola la casa del Grande Fratello con un messaggio dei fan di Kabir: Guardate la sua gioia?? Mille GRAZIE… - StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - andybenson1004 : Un altra trovata del grande fratello per fare di soleil la prima finalista …#GFvip - MastyCatsy : RT @Niko_bY_: Per quanto Soleil possa non piacervi (non piace neanche a me) mandare in finale Delia solo per fare un dispetto alla sua 'riv… -