Grande Fratello Vip | Alex Belli rivela | “Con Soleil Sorge e Delia Duran? In una forma diversa ho fatto l’amore con entrambe Inutile nascondersi”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nonostante gli stessi inquilini della Casa di Cinecittà siano esausti delle vicende amorose che vedono coinvolti, Alfonso Signorini ha deciso di dedicare loro ampio spazio. Siamo alVip, a circa metà della puntata andata in onda ieri 28 gennaio. Il conduttore ha accolto in studio(uscito dalla Casa da ormai diverse settimane). “Ti farò delle domande scomode, dovrai rispondermi chiaramente”, ha esordito il padrone di casa. I quesiti sono di ‘alto livello’: “Cosa haisotto le coperte con?“. L’attore di CentoVetrine ha risposto: “Con lei c’è stata una grandissima complicità erotica. Questa è la verità, ...

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - c53anna : RT @Huntressworld: @Emanuel72607325 una che fa le orge con il marito e poi va a fare il Grande Fratello da donna ferita quale non è,ha pale… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Alex Belli rivela: “Con Soleil Sorge e Delia Duran? In una forma diversa ho fatto l’amore con… - APmagazineit : Alex Belli ama sia Soleil sia Delia? #gfvip #SoleilSorge #AlexBelli #deliaduran -

Federica Calemm e non è riuscita a vincere la sfida al televoto contro Barù e Nathaly Caldonazzo . La gieffina napoletana è stata l'eliminata della 38esima puntata delVip 2021 . Un'eliminazione che ha lasciato l'amaro in bocca a Gianmaria Antinolfi che avrebbe voluto vivere gli ultimi giorni di permanenza nella casa insieme a Federica con cui il ...arrivata la risposta di Rosalinda Cannavò a Massimiliano Morra , che nei giorni scorsi è tornato ad attaccarla. Il motivo? Ciò che è successo alVip 5 , dove i due hanno avuto un rapporto decisamente altalenante. Sono entrati dicendo di essere stati fidanzati e hanno svelato poi che era solo una montatura a favore di gossip . ...Spinto dal conduttore, Alfonso Signorini, Kabir Bedi, come una tigre ha messo a nudo tutta la sofferenza per la perdita di quel figlio malato, l'adorato Siddharth. È terribile. Perdere un figlio per u ...Nei giorni scorsi Massimiliano ha attaccato di nuovo l'ex per ciò che è successo al GF Vip 5: oggi è arrivata la risposta ...