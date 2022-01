Governo, CasaPound: “Da tutta Italia voci di protesta contro Draghi” (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Una manifestazione che ha visto partecipare non solo militanti politici ma anche tanta gente comune, segno che i cittadini sono stanchi di politiche insensati e ricatti”. Così in una nota di CasaPound Italia in merito alla manifestazione di oggi a Roma e in altre città Italiane contro il Governo Draghi. “Nonostante l’evidenza – continua CasaPound Italia -, questo Governo persiste nel cercare di creare un nemico pubblico nel così detto no-vax, come dimostrano anche le imbarazzanti dichiarazioni di Sileri. La realtà è ben altra: il nemico è chi promuove leggi liberticide, che poco hanno a che vedere con necessità sanitarie, dando la colpa dei propri fallimenti ai cittadini, già schiacciati da un aumento inaccettabile ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Una manifestazione che ha visto partecipare non solo militanti politici ma anche tanta gente comune, segno che i cittadini sono stanchi di politiche insensati e ricatti”. Così in una nota diin merito alla manifestazione di oggi a Roma e in altre cittàneil. “Nonostante l’evidenza – continua-, questopersiste nel cercare di creare un nemico pubblico nel così detto no-vax, come dimostrano anche le imbarazzanti dichiarazioni di Sileri. La realtà è ben altra: il nemico è chi promuove leggi liberticide, che poco hanno a che vedere con necessità sanitarie, dando la colpa dei propri fallimenti ai cittadini, già schiacciati da un aumento inaccettabile ...

