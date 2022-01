Gli autori svedesi dietro al successo del K-pop (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo aver lavorato per Britney Spears, Madonna e i Backstreet Boys, ora gli autori e i produttori svedesi sono richiestissimi in Corea del Sud Leggi su ilpost (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo aver lavorato per Britney Spears, Madonna e i Backstreet Boys, ora glie i produttorisono richiestissimi in Corea del Sud

Advertising

ilpost : Gli autori svedesi dietro al successo del K-pop - Fabyo_68 : Solercia e': - una fake ipocrita di I^ categoria che denigra gli altri - una co partecipe del teatrino sin dall'ini… - panaguli : #grandefratellovip è una votazione VERGOGNOSA i tre sono stati nominati perché invisi ai concorrenti ora noi dobbia… - Rominab_83 : Babycat che da fuori ora capirà come gli autori e il conduttore diano un taglio orrendo alla persona di Lucrezia, n… - Quantisticalux : Gli autori del GF sin complimentano con la Queen NATHALY per il suo aplomb e le dicono che Giucas ha sbagliato...Fa… -