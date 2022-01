Giuliano Ferrara sta meglio. La moglie: 'Notte tranquilla, stamattina ha chiesto un libro' (Di sabato 29 gennaio 2022) Arrivano buone notizie sulla salute di Giuliano Ferrara , ricoverato all'ospedale di Grosseto dove ha subito un intervento di angioplastica in seguito a un infarto . 'È stabile, la nottata è trascorsa ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) Arrivano buone notizie sulla salute di, ricoverato all'ospedale di Grosseto dove ha subito un intervento di angioplastica in seguito a un infarto . 'È stabile, la nottata è trascorsa ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - EnricoLetta : Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - telodogratis : Giuliano Ferrara migliora - FraLauricella : RT @EnricoLetta: Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! -