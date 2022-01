Giuliano Ferrara, notte tranquilla in ospedale. La moglie: «Sta meglio. Mi ha già chiesto un libro» (Di sabato 29 gennaio 2022) Non è in pericolo di vita Giuliano Ferrara secondo quanto già anticipato ieri dal direttore del Foglio, Claudio Cerasa, e secondo quanto oggi trapela dal reparto di Unità coronarica dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Colpito da un infarto nella serata del 28 gennaio mentre si trovava nella sua azienda agricola di Scansano, il giornalista è stato portato in urgenza in ospedale. Dopo le prime dichiarazioni dei medici che avevano parlato di «condizioni molto gravi», la situazione ora sembra essersi stabilizzata. Il fondatore de Il Foglio ed ex ministro del governo Berlusconi ha trascorso le ultime ore in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto a un intervento di angioplastica, «riuscito perfettamente». A dirlo nelle ultime ore è anche il diretto del il Foglio, Claudio Cerasa, al quale ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022) Non è in pericolo di vitasecondo quanto già anticipato ieri dal direttore del Foglio, Claudio Cerasa, e secondo quanto oggi trapela dal reparto di Unità coronarica dell’Misericordia di Grosseto. Colpito da un infarto nella serata del 28 gennaio mentre si trovava nella sua azienda agricola di Scansano, il giornalista è stato portato in urgenza in. Dopo le prime dichiarazioni dei medici che avevano parlato di «condizioni molto gravi», la situazione ora sembra essersi stabilizzata. Il fondatore de Il Foglio ed ex ministro del governo Berlusconi ha trascorso le ultime ore in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto a un intervento di angioplastica, «riuscito perfettamente». A dirlo nelle ultime ore è anche il diretto del il Foglio, Claudio Cerasa, al quale ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - EnricoLetta : Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - ENRICO27218318 : RT @LBasemi: Video di repertorio 2013 Giuliano Ferrara dice la verità su Mentana - BrunoRonchetti : RT @paimeitao: @beppe_grillo Un grande Giuliano Ferrara -