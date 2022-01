Giuliano Ferrara migliora, la moglie: “È stabile. Stamattina ha chiesto un libro. Evviva” (Di sabato 29 gennaio 2022) Giuliano Ferrara, ricoverato all’ospedale di Grosseto dopo un infarto, “sta migliorando”. A dirlo all’AdnKronos la moglie Anselma Dell’Olio. Il fondatore de “Il Foglio” nella notte tra giovedì e venerdì ha subito un’operazione di angioplastica, “riuscita perfettamente”, come riporta il Corriere della Sera, ed ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio toscano. Il giornalista, fa sapere la moglie all’agenzia di stampa, “è stabile“. “La nottata è trascorsa tranquilla e stamane ha chiesto un libro. Evviva!”, ha detto Dell’Olio. Da circa vent’anni la Maremma è il luogo dove Giuliano Ferrara passa i suoi periodi di riposo e dove ha trascorso anche il lungo periodo della pandemia da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022), ricoverato all’ospedale di Grosseto dopo un infarto, “stando”. A dirlo all’AdnKronos laAnselma Dell’Olio. Il fondatore de “Il Foglio” nella notte tra giovedì e venerdì ha subito un’operazione di angioplastica, “riuscita perfettamente”, come riporta il Corriere della Sera, ed ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio toscano. Il giornalista, fa sapere laall’agenzia di stampa, “è“. “La nottata è trascorsa tranquilla e stamane haun!”, ha detto Dell’Olio. Da circa vent’anni la Maremma è il luogo dovepassa i suoi periodi di riposo e dove ha trascorso anche il lungo periodo della pandemia da ...

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - EnricoLetta : Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - MariaNadiaMai2 : RT @paimeitao: @beppe_grillo Un grande Giuliano Ferrara - Open_gol : Resta riservata la prognosi su Giuliano Ferrara, ricoverato a Grosseto dopo un infarto -