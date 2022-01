Giuliano Amato presidente della Corte costituzionale | ex premier eletto all’unanimità

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il suo nome è girato, per l’ennesima volta, come candidato alla presidenzaRepubblica. Ma ancora una volta si è fermato all’ultimo miglio. Nel frattempo, però,è diventato il nuovo. Torinese, 83 anni, professore emerito di diritto pubblico comparato, più volte ministro, ha all’attivo due mandati dadel Consiglio nel 1992-1993 e nel 2000-2001. Nominato da Giorgio Napolitano il 12 settembre 2013, è il giudicecon maggiore anzianità ed è stato vicedal settembre 2020 sotto le presidenze di Mario Rosario Morelli e Giancarlo Coraggio. Rimarrà in carica circa 8 mesi, prima del termine ...

Molto prima di lui erano usciti la presidente del Senato Elisabetta Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente facente funzioni della Consulta,. Pd e M5S ...nuovo presidente. E' il giudice costituzionale con maggiore anzianità Quirinale. Draghi chiederà a Mattarella di rimanere 'per il bene e la stabilità del Paese' Quirinale. Casini, ...La Corte costituzionale riunita oggi in camera di consiglio ha eletto presidente, all’unanimità, il professor Giuliano Amato. Il neopresidente rimarrà in carica fino al 18 settembre 2022, quando scadr ...Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - 'Giuliano Amato è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Una notizia che mi fa enormemente piacere non ...