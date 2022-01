Giuliano Amato nuovo presidente della Corte Costituzionale

(Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Laha eletto all'unanimità.Il neorimarrà in carica fino al 18 settembre 2022, quando scadrà il mandato di nove anni di giudice. Come primo atto daha nominato vicepresidenti le giudici Silvana Sciarra e Daria de Pretis e il giudice Nicolò Zanon.“Stamani assistevo al giuramento di Filippo Patroni Griffi e pensavo ‘era ieri che c'ero io al posto suo a giurare un questa salà, invece era quasi nove anni fa. Il tempo passa così veloce qui alla, ci impegna molto ma anche ci coinvolge molto e non ci dà quei tempi morti che ti danno la sensazione del tempo che ...

Era diventato giudice della Corte Costituzionale con nomina nel 2013 da parte di Napolitanoè stato eletto all'unanimità presidente della Corte Costituzionale . L'esito è stato comunicato dal segretario generale della Consulta Umberto Zingales. Giudice con maggiore anzianità, ...15.01 Consulta,è presidenteè stato eletto all'unanimità presidente della Corte Costituzionale. Era vicepresidente dal settembre 2020. Succede a Giancarlo Coraggio. Il suo mandato ...ROMA (ITALPRESS) – La Corte Costituzionale ha eletto all’unanimità Giuliano Amato nuovo presidente.Il neopresidente rimarrà in carica fino al 18 settembre 2022, quando scadrà il mandato di nove anni ...Ma non puoi trasferirla così com'è in un sistema'. Lo dice il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato intervenendo in conferenza stampa a Palazzo della Consulta ed aggiunge: 'Se si decide ...