Giuliano Amato nuovo presidente della Corte Costituzionale

(Di sabato 29 gennaio 2022) E’il. Torinese, 83 anni, professore emerito di diritto pubblico comparato, più volte ministro, ha all’attivo due mandati dadel Consiglio nel 1992-1993 e nel 2000-2001. Nominato da Giorgio Napolitano il 12 settembre 2013, è il giudicecon maggiore anzianità. “E’ un fattore essenziale la collaborazione tra lae il Parlamento – ha dettonella conferenza stampa dopo la sua elezione -. In questi ultimi anni la composizione dei contrasti è diventata ancora più difficile che in passato. Prima i contrasti erano economici, ma negli ultimi anni invece i conflitti si sono spostati sui ...

Advertising

sole24ore : La Corte costituzionale elegge Giuliano Amato: è il nuovo presidente - TeresaBellanova : È stato eletto Presidente della Corte Costituzionale un uomo di alta esperienza, competenza e spessore istituzional… - TgLa7 : #Consulta: Giuliano #Amato eletto presidente all'unanimità - MariMario1 : RT @LucioMalan: Oggi 'profondo rinnovamento' nelle istituzioni! Presidente della Repubblica: Sergio Mattarella Presidente della Corte Costi… - OresteSabatino : Congratulazioni al Prof. Giuliano #Amato eletto questa mattina all’unanimità presidente della @CorteCost Una perso… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuliano Amato

ROMA " La Corte Costituzionale ha eletto all'unanimitànuovo presidente. Il neopresidente rimarrà in carica fino al 18 settembre 2022, quando scadrà il mandato di nove anni di giudice costituzionale. Come primo atto da presidente,...ROMA - 'A fine settembre alla veneranda età di 84 anni andrò in pensione, fino ad allora mi troverete qua'. Sono queste le prime parole d ineoeletto all'unanimità questa mattina presidente della Consulta . Per l'occasione, l'ex presidente del Consiglio ha risposto ad alcune domande dei giornalisti toccando parecchi temi. ...L’ex premier Giuliano Amato è stato eletto presidente della Corte costituzionale. E’ andato a ricoprire il ruolo che fu dell’illustre sambenedettese Piero Alberto Capotosti. Nell’ottobre 2019 Amato fu ...Il curriculum di Giuliano amato è ricco di esperienze. Il neo presidente della Corte Costituzionale è stato anche presidente del Consiglio dei Ministri ...