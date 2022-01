Giuliano Amato nuovo presidente della Corte Costituzionale

Leggi su ildenaro

(Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Laha eletto all’unanimità.Il neorimarrà in carica fino al 18 settembre 2022, quando scadrà il mandato di nove anni di giudice. Come primo atto daha nominato vicepresidenti le giudici Silvana Sciarra e Daria de Pretis e il giudice Nicolò Zanon.“Stamani assistevo al giuramento di Filippo Patroni Griffi e pensavo ‘era ieri che c’ero io al posto suo a giurare un questa salà, invece era quasi nove anni fa. Il tempo passa così veloce qui alla, ci impegna molto ma anche ci coinvolge molto e non ci dà quei tempi morti che ti danno la sensazione del tempo che ...