Giuliano Amato eletto nuovo presidente della Corte Costituzionale

Advertising

TgLa7 : #Consulta: Giuliano #Amato eletto presidente all'unanimità - SkyTG24 : Corte Costituzionale, oggi l’elezione del nuovo presidente: Giuliano Amato in pole - fattoquotidiano : Giuliano Amato presidente della Corte costituzionale: ex premier eletto all’unanimità - PiercarloCapar1 : RT @LucioMalan: Oggi 'profondo rinnovamento' nelle istituzioni! Presidente della Repubblica: Sergio Mattarella Presidente della Corte Costi… - betman : RT @ClementiF: All’unanimità, e’ stato appena eletto #Presidente della @CorteCost Giuliano #Amato. -

Ultime Notizie dalla rete : Giuliano Amato

Il Fatto Quotidiano

E'il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Torinese, 83 anni, professore emerito di diritto pubblico comparato, più volte ministro, ha all'attivo due mandati da presidente del ..., torinese, 83 anni, due volte Presidente del Consiglio e più volte ministro, già Presidente dell'Antitrust, professore emerito di diritto pubblico comparato è il nuovo Presidente della ...La Corte costituzionale riunita oggi in camera di consiglio ha eletto presidente, all’unanimità, il professor Giuliano Amato. Il neopresidente Giuliano Amato – precisa una nota ufficiale della Corte ...Se non ve la sentite e resta un mistero il perché, care deputate cari deputati, care senatrici cari senatori, allora potete votare come alternativa Giuliano Amato perché ha il profilo internazionale e ...