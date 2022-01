(Di sabato 29 gennaio 2022)è stato eletto all'unanimità. Come primo atto ha nominato vicepresidenti i giudici Silvana Sciarra, Daria de Pretis e Nicolò Zanon. Figura di peso,rimarrà in carica fino al 18 settembre 2022, quando scadrà il mandato di nove anni di giudice.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/-.mp4"/videoClasse 1938, è stato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro del Tesoro, Ministro per le Riforme Costituzionali, Ministro dell Interno, vicedel Consiglio e due voltedel Consiglio. Noto per il suo inglese ...

Era diventato giudice della Corte Costituzionale con nomina nel 2013 da parte di Napolitanoè stato eletto all'unanimità presidente della Corte Costituzionale . L'esito è stato comunicato dal segretario generale della Consulta Umberto Zingales. Giudice con maggiore anzianità, ...Lo dice il presidente della Corte costituzionaleintervenendo in conferenza stampa a Palazzo della Consulta ed aggiunge: 'Se si decide di farlo, allora bisogna cambiare orologio per ...Ma non puoi trasferirla così com'è in un sistema'. Lo dice il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato intervenendo in conferenza stampa a Palazzo della Consulta ed aggiunge: 'Se si decide ...“Giuliano Amato è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Una notizia che mi fa enormemente piacere non solo per il rapporto personale che ho la fortuna di avere con lui da anni ma perché rapp ...