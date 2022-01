Giovanni Gentile oltre la retorica | un pensiero per l’Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il 15 aprile 1944 l’auto disi avvicinava a casa, alle porte di Firenze. I due gappisti Fanciullacci e Martini attendevano sulla strada con i libri in mano: erano travestiti da studenti, sicuri che il filosofo non avrebbe esitato a fermare la macchina e a rispondere a una richiesta che veniva da giovani. Così infatti accadde:abbassò il finestrino, dai gappisti partì una gragnuola di colpi. Fu sepolto nel Pantheon intellettuale degli italiani: la basilica di Santa Croce in Firenze, dove ancora giustamente riposa. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di gennaio 2022 L’assassinio più vile L’accusa che avrebbe dovuto motivare l’omicidio era cheaveva esortato i giovani italiani all’arruolamento nell’esercito della Repubblica sociale, «dunque» era stato il ...