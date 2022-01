Giorgetti verso le dimissioni. Il ministro della Lega vuole lasciare il governo (Di sabato 29 gennaio 2022) Giancarlo Giorgetti si vuole dimettere dal governo. E lo aveva deciso già nei giorni scorsi quando aveva disertato i Cdm. Un malessere che era stato raccontato dal Foglio e che il ministro dello Sviluppo economico ha reso palese oggi con la frase “per alcuni questa giornata porta al Quirinale, per me porta a casa”. Grande sostenitore della candidatura di Mario Draghi al Colle, convinto che la legislatura sia in ogni caso finita, ora è pronto a dare il suo addio. Si racconta che stia meditando una candidatura in regione Lombardia, anche se al Foglio l’aveva smentita. “Voglio tornare a casa”. Leggi su ilfoglio (Di sabato 29 gennaio 2022) Giancarlosidimettere dal. E lo aveva deciso già nei giorni scorsi quando aveva disertato i Cdm. Un malessere che era stato raccontato dal Foglio e che ildello Sviluppo economico ha reso palese oggi con la frase “per alcuni questa giornata porta al Quirinale, per me porta a casa”. Grande sostenitorecandidatura di Mario Draghi al Colle, convinto che la legislatura sia in ogni caso finita, ora è pronto a dare il suo addio. Si racconta che stia meditando una candidatura in regione Lombardia, anche se al Foglio l’aveva smentita. “Voglio tornare a casa”.

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti verso Quirinale, Giorgetti su un Mattarella bis: "Possibile svolta in giornata" E anche il meno loquace Giancarlo Giorgetti azzarda: "Potrebbe esserci la svolta in giornata. Una svolta che per qualcuno è verso il Colle. Per me è a casa". Sul Quirinale si prevede una svolta in ...

"Si chiude stasera". Si va verso il Mattarella bis L'ottava votazione nel pomeriggio può essere quella finale: i partiti di maggioranza convergono sul Mattarella bis. Ira di Giorgia Meloni: "Non voglio crederci" ...

