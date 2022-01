Giochi invernali di Pechino, pronta la squadra paralimpica italiana: 32 atleti in 4 discipline (Di sabato 29 gennaio 2022) Mentre si avvicina il giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, prevista per il 4 febbraio, con le gare che si svolgeranno fino al 20, la giunta nazionale del Comitato Italiano Paralimpico dà il via libera ai nomi che comporranno la squadra italiana impegnata ai XIII Giochi Paralimpici invernali, che si terranno sempre nella capitale cinese dal 4 al 13 marzo. In tutto saranno 32 gli atleti azzurri (tra cui tre atleti guida) impegnati in quattro discipline: para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard. Cresce dunque la squadra italiana, del 23% per la precisione rispetto alla precedente edizione, che si era svolta a Pyeongchang (Corea del Sud) nel 2018, a cui ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Mentre si avvicina il giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadidi2022, prevista per il 4 febbraio, con le gare che si svolgeranno fino al 20, la giunta nazionale del Comitato Italiano Paralimpico dà il via libera ai nomi che comporranno laimpegnata ai XIIIParalimpici, che si terranno sempre nella capitale cinese dal 4 al 13 marzo. In tutto saranno 32 gliazzurri (tra cui treguida) impegnati in quattro: para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard. Cresce dunque la, del 23% per la precisione rispetto alla precedente edizione, che si era svolta a Pyeongchang (Corea del Sud) nel 2018, a cui ...

