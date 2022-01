Gianni Morandi, che bella sorpresa: dopo Sanremo per lui una grande novità (Di sabato 29 gennaio 2022) Il cantautore Gianni Morandi stupisce tutti i suoi fan con i nuovi programmi lavorativi, la sua è una carriera ricca di successi. Prima ancora di salire sul palco dell’Ariston Gianni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 29 gennaio 2022) Il cantautorestupisce tutti i suoi fan con i nuovi programmi lavorativi, la sua è una carriera ricca di successi. Prima ancora di salire sul palco dell’Ariston… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

VanityFairIt : Dal ritorno di Gianni Morandi ed Elisa all'esordio di Aka7Even e Blanco: tutto quello che c'è da sapere sul cast de… - chrisIacroix : io e raph che nel fantasanremo abbiamo messo rispettivamente Gianni Morandi ed Iva Zanicchi se non sto volando cosa cazzo sto facendo - cinismoepesto : RT @gelyldu1: Gianni Morandi & Massimo Ranieri x Groovy by Tancredi - fancam #Sanremo2022 - _valvparker : per un attimo mi è sembravo Gianni Morandi poi ho letto il nome ed era Hugh?? - _Facezia_ : @Astrusa__ Vorrei avere le mani di mio padre*: fidati se ti dico che preferirebbero i piatti... *tipo quelle di Gi… -