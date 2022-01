Gf Vip, un protagonista della quinta edizione presto papà? L’indiscrezione (Di sabato 29 gennaio 2022) Risale agli scorsi giorni la notizia della romanticissima proposta di matrimonio fatta da Enock Barwuah alla compagna Giorgia. Ma non sarebbe solo quella la novità presto in arrivo nella vita del fratello di Mario Balotelli, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’ex gieffino, infatti, stando a quanto spoilerato da Gabriele Parpiglia nelle Chicche di Gossip di Casa Chi, presto diventerà anche papà. Lui e Giorgia, infatti, a quanto pare, potrebbero essere proprio in attesa del loro primogenito. Ecco quali sono state le parole del giornalista: Facciamo gli auguri a Enock Barwuah… che ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna Giorgia, la quale, mi dicono, però posso anche essere smentito, è in dolce attesa. A questa splendida famiglia che si sta creando vanno i più sinceri auguri da parte di tutto lo ... Leggi su isaechia (Di sabato 29 gennaio 2022) Risale agli scorsi giorni la notiziaromanticissima proposta di matrimonio fatta da Enock Barwuah alla compagna Giorgia. Ma non sarebbe solo quella la novitàin arrivo nella vita del fratello di Mario Balotelli, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’ex gieffino, infatti, stando a quanto spoilerato da Gabriele Parpiglia nelle Chicche di Gossip di Casa Chi,diventerà anche. Lui e Giorgia, infatti, a quanto pare, potrebbero essere proprio in attesa del loro primogenito. Ecco quali sono state le parole del giornalista: Facciamo gli auguri a Enock Barwuah… che ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna Giorgia, la quale, mi dicono, però posso anche essere smentito, è in dolce attesa. A questa splendida famiglia che si sta creando vanno i più sinceri auguri da parte di tutto lo ...

