GF Vip nomination 28 gennaio 2022, eliminato di ieri sera, nominati, chi ha votato chi (Di sabato 29 gennaio 2022) GF Vip nomination 28 gennaio 2022 Ultima puntata di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 29 gennaio 2022) GF Vip28Ultima puntata di ...

Advertising

Julienne_56 : Concordo con la nomination di Lulù.Per quanto Nathaly non rientri nelle mie preferenze,credo che la reazione di Giu… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 2021-2022 nomination: i concorrenti nominati oggi 28 gennaio - #Grande #Fratello #2021-2022 - CorriereCitta : Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri e cosa è successo dopo la puntata di venerdì 28 gennaio 2022: i con… - statodelsud : Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination venerdì 28 gennaio - Pino__Merola : Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination venerdì 28 gennaio -