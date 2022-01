GF Vip, Lulù Selassié ha trovato una sorpresa di Manuel Bortuzzo sotto al cuscino (Di sabato 29 gennaio 2022) Lucrezia Hailé Selassié ha trovato una sorpresa del fidanzata Manuel Bortuzzo sotto al suo cuscino e, fuori di sé dalla gioia, è corsa a dirlo a Giucas Casella, che l’ha consolata nei giorni scorsi dopo che il nuotatore ha lasciato la Casa. Lucrezia Hailé Selassié: la sorpresa di Manuel Bortuzzo Nelle ultime ore al Grande Fratello Vip Lucrezia Selassié si è commossa trovando sotto al suo cuscino una lettera lasciata lì per lei dal fidanzato, Manuel Bortuzzo, che nei giorni scorsi è stato costetto a lasciare la casa del reality show a causa di problemi di salute. “Quanto sei bella quando ti svegli al mattino. Quando ... Leggi su cityroma (Di sabato 29 gennaio 2022) Lucrezia Hailéhaunadel fidanzataal suoe, fuori di sé dalla gioia, è corsa a dirlo a Giucas Casella, che l’ha consolata nei giorni scorsi dopo che il nuotatore ha lasciato la Casa. Lucrezia Hailé: ladiNelle ultime ore al Grande Fratello Vip Lucreziasi è commossa trovandoal suouna lettera lasciata lì per lei dal fidanzato,, che nei giorni scorsi è stato costetto a lasciare la casa del reality show a causa di problemi di salute. “Quanto sei bella quando ti svegli al mattino. Quando ...

