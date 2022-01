Gf Vip | la doccia di Delia “sconvolge” Giucas | «La mia bandiera…» Signorini costretto a censurarlo

Leggi su blog.libero

(Di sabato 29 gennaio 2022) GF Vip, ladi: «Quando la vedo la mia bandiera …».. Dopo la violenta sfuriata contro Nathalie, che gli è costata una nomination, Casella ha confessato senza filtri la sua passione per la Duran. Sin dal suo ingresso nella casaha mostrato un interesse particolare per l’arrivo di. La splendida moglie di Alex Belli turba i sogni di Casella tanto che durante la diretta di venerdì stava per nominarla, salvo poi cambiare idea e fare il nome di Nathaly, con cui ha avuto una bruttissima lite. Nel segreto del confessionaleCasella Ha ammesso candidamente di essere molto turbato da una donna,ovviamente vuole saperne ...