GF Vip, Adriana Volpe battuta al veleno contro Sonia Bruganelli: "C'è chi …" (Di sabato 29 gennaio 2022) Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste del Grande fratello vip non sono mai riuscite a legare e, di puntata in puntata, la situazione non è mai cambiata né, tanto meno, migliorata. Le due convivono spesso a suon di battute velenose e le loro differenze caratteriali sono madornali. All'inizio della loro conoscenza, pare che Adriana Volpe abbia tentato di diventare amica della Bruganelli anche confidandole situazioni molto intime sue ma la Bruganelli è sempre rimasta sulla sua posizione e non ha mai fatto un passo nella direzione della Volpe. E così le due sono apparse lontane anni luce e non mancano mai, ogni volta che si crea la situazione, di lanciarsi frecciatine spesso anche molto ...

