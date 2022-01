Germania: la Cdu è in cerca di nuova energia (anche nucleare) (Di sabato 29 gennaio 2022) La difficile scommessa del neo presidente Friedrich Merz è rifondare un partito che si svincoli dall’eredità ingombrante dell’ex cancelliera. Una forza politica che sia più giovane e aperta alle donne, ma che recuperi la sua tradizionale vocazione conservatrice. Con un occhio particolarmente attento alla fonte energetica più controversa. Spazio ai giovani e alle donne, e ai conservatori, quelli veri. È la doppia sfida di Friedrich Merz, dalla scorsa settimana nuovo presidente della Cdu, il partito cristiano-democratico tedesco uscito sconfitto alle elezioni del 27 settembre 2021 e orfano dell’ormai ex cancelliera, leader indiscussa del partito per 18 anni consecutivi. Una sfida resa ancora più difficile dal curriculum di Merz che, oltre a non essere donna, non è giovane - ha compiuto 67 anni lo scorso novembre mentre Angela Merkel a 68 anni è andata in pensione - né è un volto nuovo ... Leggi su panorama (Di sabato 29 gennaio 2022) La difficile scommessa del neo presidente Friedrich Merz è rifondare un partito che si svincoli dall’eredità ingombrante dell’ex cancelliera. Una forza politica che sia più giovane e aperta alle donne, ma che recuperi la sua tradizionale vocazione conservatrice. Con un occhio particolarmente attento alla fonte energetica più controversa. Spazio ai giovani e alle donne, e ai conservatori, quelli veri. È la doppia sfida di Friedrich Merz, dalla scorsa settimana nuovo presidente della Cdu, il partito cristiano-democratico tedesco uscito sconfitto alle elezioni del 27 settembre 2021 e orfano dell’ormai ex cancelliera, leader indiscussa del partito per 18 anni consecutivi. Una sfida resa ancora più difficile dal curriculum di Merz che, oltre a non essere donna, non è giovane - ha compiuto 67 anni lo scorso novembre mentre Angela Merkel a 68 anni è andata in pensione - né è un volto nuovo ...

