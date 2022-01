Georgina Rodriguez compie 28 anni: il regalo di Cristiano Ronaldo vi lascerà increduli (Di sabato 29 gennaio 2022) La moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, ha compiuto 28 anni: il regalo del calciatore vi lascerà veramente increduli Sono una delle coppie più famose al mondo. Lui è uno dei migliori attaccanti nella storia del calcio. Lei, invece, è una famosa modella. Insieme formano una coppia vincente. Hanno avuto una figlia, Alana Martina, nata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 29 gennaio 2022) La moglie di, ha compiuto 28: ildel calciatore viveramenteSono una delle coppie più famose al mondo. Lui è uno dei migliori attaccanti nella storia del calcio. Lei, invece, è una famosa modella. Insieme formano una coppia vincente. Hanno avuto una figlia, Alana Martina, nata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

sportface2016 : Cristiano #Ronaldo e i malumori al #ManchesterUnited, #Georgina lo spalleggia: 'Amavo vivere a Torino...' - sendrijiu : Appena finito di vedere la serie su come è cambiata la vita di Georgina Rodriguez da quando Cristiano Ronaldo si è… - bigdreamer221 : E comunque giuro che la vita dei miei sogni la fa Georgina Rodriguez e NON MI PENTO NÈ RITIRERÒ MAI ciò che dico #SoyGeorgina - IOdonna : Tra le scene, anche il momento in cui fa togliere le ditate dalle borse Hermès. - RadioR101 : #R101News: compleanno da sogno per #GeorginaRodriguez organizzato da #CristianoRonaldo a Dubai ? -