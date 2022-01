Genova, Maria Grazia e Vincenzo si sposano in ospedale: il malore non blocca il matrimonio (Di sabato 29 gennaio 2022) Anche un letto d’ospedale può diventare un altare di nozze. Questa è la storia di un matrimonio un po’ particolare, di un amore preservato anche nei momenti più difficili. È la storia di una coppia, Maria Grazia, 61 anni, e Vincenzo, 72, che ha deciso di sposarsi proprio nella stanza d’ospedale dove lo stesso Vincenzo era stato ricoverato d’urgenza per un malore. I due avevano infatti programmato le nozze per questa settimana, ma il ricovero dell’uomo ha inevitabilmente fatto cambiare i piani. Anzi no, perché Maria Grazia e Vincenzo hanno deciso di sposarsi comunque, nella stanza d’ospedale. Con tanto di foto pubblicata sui social: Il matrimonio in ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Anche un letto d’può diventare un altare di nozze. Questa è la storia di unun po’ particolare, di un amore preservato anche nei momenti più difficili. È la storia di una coppia,, 61 anni, e, 72, che ha deciso di sposarsi proprio nella stanza d’dove lo stessoera stato ricoverato d’urgenza per un. I due avevano infatti programmato le nozze per questa settimana, ma il ricovero dell’uomo ha inevitabilmente fatto cambiare i piani. Anzi no, perchéhanno deciso di sposarsi comunque, nella stanza d’. Con tanto di foto pubblicata sui social: Ilin ...

