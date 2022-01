Gb offre a Nato ingente dispiegamento truppe in Europa

(Di domenica 30 gennaio 2022) La Gran Bretagna è pronta ad offrire allaun "di, armi, navi da guerra e jet in. Lo ha annunciato il primo ministro britannico Boris Johnson, in risposta alla ...

"Questo pacchetto invierebbe un chiaro messaggio al Cremlino: non tollereremo la loro attività destabilizzante e staremo sempre al fianco dei nostri alleati delladi fronte all'ostilità russa", ..."Credo - commenta all'Adnkronos - sia stato fatto un lavoro molto importante,da un confronto ... è "fondamentale costruire, cogliendo la grande opportunità che l'Uecon le risorse del Pnrr, ...La Russia sta continuando ad ammassare unità militari al confine con l'Ucraina ma anche in Bielorussia, noi stiamo lavorando al meglio per una soluzione diplomatica ma siamo preparati al peggio . Lo h ...La Gran Bretagna è pronta ad offrire alla Nato un "ingente" dispiegamento di truppe, armi, navi da guerra e jet in Europa. Lo ha annunciato il primo ministro britannico Boris Johnson, in risposta alla ...