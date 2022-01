Furboni Imboscata Così il caso Belloni segna la rottura tra il Pd e Conte

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 gennaio 2022) Al quarto piano di Montecitorio, Luigi Di Maio incrocia Beatrice Lorenzin. La deputata del Pd si complimenta col ministro degli Esteri: "E' andata bene, dai. Il bis di Mattarella è un successo". Lui sospira, poi sorride. "Bene, si, sononto, anche se si poteva fare un passo in più", aggiunge, forse alludendo a quella che è sempre stata sua prima ipotesi, e cioè l'elezione di Mario Draghi. Poteva forse andare meglio, insomma, ma di certo poteva andare peggio. "Specie dopo quello che stava per succedere ieri sera", dice Lorenzin. Il riferimento è al blitz tentato da Giuseppee Matteo Salvini su Elisabetta. "Giocavano sul fatto che io non ne sapessi niente", replica Di Maio. "Due", prosegue, riferendosi al capo del M5s e al segretario della Lega. "Ma appena abbiamo capito ...