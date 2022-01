Francia | Marion contro Marine | è di nuovo guerra nella dinastia Le Pen

(Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Politica e famiglia. E’ difra i Le Pen mentre la leder del Rassemblement National,, è in corsa per le presidenziali francesi di aprile e spera di sfidare nuovamente il presidente Emmanuel Macron al ballottaggio. Questa volta ad aprire lo sè la nipote, che dichiara di valutare il sostegno all’altro candidato di estrema destra, Eric Zemmour. E sulla scena irrompe anche il vecchio fondatore, Jean Marie, che su Twitter annuncia di voler parlare nei prossimi giorni con la figliae la nipote. Ma anche lui è rimasto ambiguo sul sostegno a, che lo ha escluso dal partito da lui fondato. Intervistata prima da Le Parisien e poi da Le Figaro,Marechal- Le Pen, ha lodato ...

, faida a casa Le Pen: la nipote molla la zia Marine guarda a Zemmour E' indubbio che i colpi più dolorosi sono quelli inattesi e che arrivano da chi è più vicino. Per questo Marine Le ...... tradurre una massima cara al filosofo cattolico Jean - Luc, secondo il quale "per riconoscersi come fratelli, occorre riconoscere una stessa paternità". Al contempo, i dibattiti in... Marion Marechal Le Pen annuncia di voler tornare in politica e di valutare il sostegno a Eric Zemmour, rivale nel campo dell'estrema destra di sua ...