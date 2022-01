Foggia | adescava sul web minorenni e le obbligava a posare nude Arrestato per pedopornografia

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 gennaio 2022) Costringeva ragazzeper la sua collezione di immagini hard da scaricare sui social e poterle adescare. Un 21enne diè finito in manette per reati di pornografia minorile ai danni di adolescenti di età compresa tra i 12 e i 16 anni. I poliziotti della Sezione Polizia Postale dianno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Bari su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese., 21enneperAl centro delle indagini un giovane poco più che ventenne, responsabile dei reati di pornografia minorile. Per aver indotto una minore a produrre foto in cui doveva mostrarsi nuda. Di istigazione a pratiche di pedofilia. Per aver creato molti ...