(Di sabato 29 gennaio 2022) . Una sua performance televisiva non è andata come poteva augurarsi I risultati degli ascolti non hanno premiato la puntata di ‘L’Eredità Sanremo’, sbriciolato dal ‘Grande Fratello Vip’ di Alfonso Signorini, sempre più interessante nelle ultime settimane. Sta per iniziare il Festival di Sanremo (1-5 febbraio) L'articolo proviene da Inews24.it.

... il GF Vip e le altre proposte Chi ha vinto in ascolti la serata di ieri, venerdì 28 gennaio 2022? Ricordiamo che su Rai1 è andata in onda una puntata speciale de L'Eredità, con, ...Il quiz show guidato danon è andato oltre il 3.146.000 spettatori (15.60%). Nonostante il buon successo ottenuto quest'anno Mediaset ha deciso di anticipare la puntata del venerdì del ...Flavio Insinna, arriva la batosta: pessime notizie per il conduttore. Una sua performance televisiva non è andata come poteva augurarsi ...Flavio Insinna ha salutato ad un prodotto arricchito anche da lui. Lo ha fatto con il suo stile elegante. Il messaggio è commovente.