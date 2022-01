Fiorentina | ufficializzato il post Vlahovic | l’annuncio del club!

(Di sabato 29 gennaio 2022), dopo la cessione di Dusani tifosi viola erano in attesa di scoprire chi sarebbe stato il nuovo attaccante della propria squadra. Da giorni si parlava di Arthur Cabral ed è arrivata da pochi minuti anche l’ufficialità. L’attaccante arriva dal Basilea, massima lega elvetica. A dareè la stessa società viola con un tweet sul proprio profilo ufficiale. Arthur-Cabral Poche parole, Questo il testo: “Arthur Cabral è un nuovo calciatore viola” Sotto un’immagine del calciatore con la maglia gigliata e stilizzata come un fumetto.

Attraverso una nota ufficiale, lahal'acquisto di Arthur Cabral . L'attaccante brasiliano lascia il Basilea e sbarca in Italia. Di seguito il comunicato integrale dei viola. ' ACFcomunica di aver ...Commenta per primo Lahala cessione in prestito , all'Atletico Baleares, dell'attaccante Cristobal Montiel .Cabral eredita la maglia di Vlahovic. Ora è ufficiale, Cabral è il nuovo attaccante della Fiorentina. Il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titol ...Attraverso una nota ufficiale, la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Arthur Cabral. L'attaccante brasiliano lascia il Basilea e sbarca in Italia.