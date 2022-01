Fiorentina, non solo Cabral: c’è l’offerta per Alvarez (Di sabato 29 gennaio 2022) La Fiorentina non si ferma a Cabral per l’attacco: piace anche Alvarez del Penarol su cui i viola avrebbero fatto un’offerta La Fiorentina si è fatta trovare pronta alla sostituzione di Vlahovic. Oggi è arrivato Cabral dal Basilea, ma potrebbe non essere l’unico colpo per l’attacco. Ai viola piace anche Alvarez del Penarol. L’idea dei toscani è quella di bloccarlo già ora e farlo arrivare poi a giugno, lasciandolo in prestito fino a giugno nella sua società. l’offerta è di 13 milioni, il Penarol ne chiede 15, filtra ottimismo. A riferirlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Lanon si ferma aper l’attacco: piace anchedel Penarol su cui i viola avrebbero fatto un’offerta Lasi è fatta trovare pronta alla sostituzione di Vlahovic. Oggi è arrivatodal Basilea, ma potrebbe non essere l’unico colpo per l’attacco. Ai viola piace anchedel Penarol. L’idea dei toscani è quella di bloccarlo già ora e farlo arrivare poi a giugno, lasciandolo in prestito fino a giugno nella sua società.è di 13 milioni, il Penarol ne chiede 15, filtra ottimismo. A riferirlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

