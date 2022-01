Fiorentina | Kuzmanovic | “Arthur Cabral potrebbe essere forte come Adriano”

(Di sabato 29 gennaio 2022) L’ex Inter ,Zdravkoè intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare neo acquisto della. Ecco le sue parole: “Può avere tante pressioni allaperché è stato pagato tanti soldi e poi per il fatto diil dopo Vlahovic. Si tratta davvero di un bravo ragazzo, ma in Svizzera è tutto più tranquillo, ora non deve perdere la testa perché la vicinanza dei tifosi a Firenzedare anche questo pericolo.diventare, simile a lui su tante caratteristichela forza” . SportFace.

L'ex Inter ,Zdravko Kuzmanovic è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare neo acquisto della Fiorentina Arthur Cabral. Ecco le sue parole: ...Potrebbe diventare forte come Adriano, simile a lui su tanta caratteristiche come la forza" conclude Kuzmanovic. Si tratta davvero di un bravo ragazzo, ma in Svizzera è tutto più tranquillo, ora non d ...