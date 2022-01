(Di sabato 29 gennaio 2022) Ladopo la cessione di Dusan VlahovicJuventus che ha portato nelle casse viola quasi 80 milioni di euro, si è subito fiondata sull’attaccante,brasiliano del Basilea acquistato per 15 milioni., di origine brasiliana e di anni 23 con già 20 gol all’attivo questa stagione tra campionato e coppa, arriva con la pesante eredità di non far rimpiangere il serbo che ha lasciato i viola con un bottino di 20 gol. Adesso scendiamo nel dettaglio di questo nuovo giocatore e soprattutto ci focalizzeremo sulle caratteristiche tecniche e tattiche e come potrà adattarsi nel gioco del tecnico Italiano. Caratteristiche tecnichealto 1,86 e pesa 86 kg, come già detto, sarà inserito nel 4-3-3 di Vincenzo Italiano che è pronto ad esaltarne ...

Eurosport_IT : ?? UFFICIALE Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus ???? ?? I dettagli dell'accordo:… - romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - GiovaAlbanese : Sarà #Vlahovic 9?? a scegliere la sua nuova destinazione: e la #Juventus è in cima alla lista dei suoi desideri. La… - 11contro11 : #Fiorentina, alla scoperta di Arthur Cabral #Basilea #Focus #SerieA #11contro11 - forasacchi : @bennyferrara Allora iniziamo a voler bene davvero alla Fiorentina. Mettiamo in luce gli errori, con ironia ma anch… -

... che prima della sosta aveva perso in casa per 1 - 2 contro il Cagliari; riparte dalla settima posizione,pari di Atalanta, Genoa e(queste due ultime, però, hanno una partita in meno)...9 I tifosi dellanon hanno preso benissimo il trasferimento di Dusan VlahovicJuventus. A Firenze hanno puntato il dito sia contro il giocatore che verso la società, a confermare la posizione della ...La Curva Fiesole ha preso posizione in merito alla cessione del capocannoniere della Fiorentina, Dusan Vlahovic, alla rivale Juventus. Un altro piccolo uomo senza palle, senza onore e senza rispetto c ...La Curva Fiesole, cuore pulsante del tifo viola, si è espressa con un comunicato. I soggetti chiamati in causa sono tutti i protagonisti di questi giorni.