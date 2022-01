Fiorello è arrivato a Sanremo pronto per il Festival 2022 | l’indiscrezione sulla sua presenza alla kermesse

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ildiad accogliere la spdestra per eccellenza di Amadeus: stiamo parlando di. Il comico è sbarcato nella città ligure in gran segreto, come annunciato dal profilo Instagram del settimanale Chi. E su Twitter circolano nell’ultima ora gli scatti rubati del suo approdo a, camuffato con una parrucca ed un cappello di lana per non farsi riconoscere.sbarca asua partecipazione alaldisembra non essere più un’utopia. Dopo le voci circolanti negli ultimi mesi, la ...