Festival di Sanremo, Fiorello è arrivato all'hotel Globo. Sarà accanto ad Amadeus (Di sabato 29 gennaio 2022) Fiorello è arrivato all'hotel Globo di Sanremo. L'attesa di Amadeus, che aveva prenotato una stanza per lo showman vicino alla sua, è finita. A rivelarlo è Chi , lo hanno intercettato al suo arrivo i ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 29 gennaio 2022)all'di. L'attesa di, che aveva prenotato una stanza per lo showman vicino alla sua, è finita. A rivelarlo è Chi , lo hanno intercettato al suo arrivo i ...

Advertising

IlContiAndrea : #GiuliaSalemi debutta in radio e sarà l’inviata speciale di #RadioKissKiss al Festival di Sanremo #cosediradio #Sanremo2022 - vascorossi : VASCO ROSSI 1982 – 2022 40 anni da “VADO AL MASSIMO”…VADO A SANREMO Accadeva il 29 gennaio 1982, al Festival di S… - vaticannews_it : #29gennaio #RadioVaticana come media ufficiale, diffonderà #Live il meglio del #Festival della Canzone Cristiana, c… - simolove29 : RT @acciokindness: Chi ha deciso che il festival di Sanremo si deve fare durante il mese di febbraio evidentemente non vuole bene agli stud… - AragornsBestie : RT @yleniaindenial1: la più grande tragedia che sta affrontando il paese in questo momento non è il non avere ancora un presidente della re… -