Federico Ruffo | «Di lavoro | famiglia e body shaming»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 29 gennaio 2022) Conduttore in solitaria di Mi Manda RaiTre, ha cominciato dalle inchieste su strada per arrivare a stare davanti alla telecamera. «Mi chiamavano “il bagnino”, ho sofferto e faticato per dimostrare che dietro questa mia corazza c'era contenuto»