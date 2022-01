Favola della domenica – Il drago Grifone (Di sabato 29 gennaio 2022) C’era una volta una drago cattivissimo di nome Grifone. Aveva un desiderio: sottomettere gli esseri viventi della Terra: uomini, animali, piante. Aveva organizzato una comunità di fedeli compagni che avevano il suo stesso obiettivo. “Che vantaggio puoi avere da questo progetto?” chiedeva Rossigno, il capo-drago della parte avversa. “Ne deriverà solo desolazione e rovina”. “Un progetto fantastico! Saremo gli unici abitanti di un pianeta libero, a nostra completa disposizione. Non solo: il tesoro che custodiamo non correrà il pericolo di esserci sottratto da esseri avidi”. Grifone aveva ordito un piano. Avrebbe cosparso le piantagioni di sostanze velenose così da uccidere vegetali, animali e individui. Non si accontentava di sottometterli; voleva farli sparire dalla faccia ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022) C’era una volta unacattivissimo di nome. Aveva un desiderio: sottomettere gli esseri viventiTerra: uomini, animali, piante. Aveva organizzato una comunità di fedeli compagni che avevano il suo stesso obiettivo. “Che vantaggio puoi avere da questo progetto?” chiedeva Rossigno, il capo-parte avversa. “Ne deriverà solo desolazione e rovina”. “Un progetto fantastico! Saremo gli unici abitanti di un pianeta libero, a nostra completa disposizione. Non solo: il tesoro che custodiamo non correrà il pericolo di esserci sottratto da esseri avidi”.aveva ordito un piano. Avrebbe cosparso le piantagioni di sostanze velenose così da uccidere vegetali, animali e individui. Non si accontentava di sottometterli; voleva farli sparire dalla faccia ...

