Fatijha | “Mamma era islamica Manca ok da Regione per sua degna sepoltura” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Eboli (Sa) – “Mia madre ancora oggi, a quasi cinque anni dalla sua morte, ancora non ha una”. Ha voluto raccontare la sua (straziante) storia davanti a tutti. La musulmanaChakir dell’associazione ‘Il mondo a colori’, seduta al fianco del Console generale del Marocco per il sud Italia (esclusa la Sicilia) Abdelkader Naji in occasione dell’evento ‘Il Marocco chiama…’ è riuscita anche a strappare una (mezza) promessa al sindaco del Comune di Eboli Mario Conte accompagnato dal suo vice Enzo Consalvo. Sabato sera in piazza Sant’Antonio di Eboli, nella sede del Museo dell’Operazione Avalanche presieduto da Marco Botta, la manifestazione è splendidamente riuscita, ottimamente organizzata dal medico missionario Vincenzo Mallamaci, presidente dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto ...