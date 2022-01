“Fa la str**za”: Jessica Selassié incontenibile, in Casa tutti impietriti [VIDEO] (Di sabato 29 gennaio 2022) La principessa Jessica Selassié, interrogata su una questione spinosa, si è lasciata andare ad una replica incontenibile che ha lasciato di stucco tutti i presenti. Jessica Selassie- Screenshot Mediasetplay Jessica Selassiè ha riposto a una domanda secca su Soleil con un discorso che ha lasciato i presenti a bocca aperta, perché nessuno si aspettava le sue parole. La Sorge continua a dividere e a far discutere. Ormai sono in pochi quelli che non hanno colpe da addossarle. Il carattere spesso strafottente e comunque mai domo dell’ex gieffina l’hanno portata a litigare un po’ con tutti. L’ultima lite è quella con Manila Nazzaro, a cui Soleil ha dato della “lavapiatti”, scatenando un botta e risposta clamoroso. Ovvio quindi che le parole spese in queste ... Leggi su ck12 (Di sabato 29 gennaio 2022) La principessa, interrogata su una questione spinosa, si è lasciata andare ad una replicache ha lasciato di stuccoi presenti.Selassie- Screenshot MediasetplaySelassiè ha riposto a una domanda secca su Soleil con un discorso che ha lasciato i presenti a bocca aperta, perché nessuno si aspettava le sue parole. La Sorge continua a dividere e a far discutere. Ormai sono in pochi quelli che non hanno colpe da addossarle. Il carattere spesso strafottente e comunque mai domo dell’ex gieffina l’hanno portata a litigare un po’ con. L’ultima lite è quella con Manila Nazzaro, a cui Soleil ha dato della “lavapiatti”, scatenando un botta e risposta clamoroso. Ovvio quindi che le parole spese in queste ...

