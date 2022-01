Esposito | «All’Inter ho sbagliato Ma non mi sono mai rifiutato di entrare»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex attaccante nerazzurro Sebastiano, attaccante del Basilea di proprietà dell’Inter, si racconta in una lunga intervista: le dichiarazioni al quotidiano svizzero Baz. RIFIUTO – «La storia del mio rifiuto didalla panchina contro il Qarabag all’inizio di dicembre non è andata come raccontato dai media. E ho scoperto che alcuni media stanno oltrepassando il limite. Se usi il mio background come motivo, allora indirettamente vanno in un’area molto personale, non riguarda solo me, ma anche la mia famiglia, i miei genitori come miei educatori. Qualcosa del genere va troppo oltre. Puoi criticare un giovane, ma quando lo metti alla gogna in quel modo a causa di un errore, vuoi distruggerlo. Sto combattendo, non permetterò che accada» ACCADUTO – «Non è successo che l’allenatore mi ha chiamato per ...