Ergastolo ostativo | Di Battista | “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie” Salvatore Borsellino | “Vanifichiamo lavoro di mio fratello e di Falcone”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 gennaio 2022) “Rischiamo di smantellare l’impianto legislativo voluto da Paoloe Giovanniper contrastare la criminalità organizzata”. Parola di, fondatore del movimento Agende rosse edel giudice ucciso da Cosa Nostra, intervenuto nel corso dell’evento organizzato a Milano dal consigliere regionale lombardo Luigi Piccirillo per affrontare l’argomento dell’. Nell’aprile dello scorso anno la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato incostituzionale la norma che vieta di liberare e concedere benefici ai boss stragisti condannati all’che non collaborano con la giustizia. La Consulta aveva comunque concesso un anno di tempo al Parlamento per intervenire sulla questione. Ma a pochi mesi dalla ...