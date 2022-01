Era entrato in casa sua tre volte: arrestato lo stalker della Raducanu (Di sabato 29 gennaio 2022) Emma Raducanu tira un sospiro di sollievo. La polizia inglese ha arrestato l'uomo che si è introdotto per ben tre volte nella casa dove vive con i suoi genitori, alla periferia di Londra. Lo stalker ... Leggi su gazzetta (Di sabato 29 gennaio 2022) Emmatira un sospiro di sollievo. La polizia inglese hal'uomo che si è introdotto per ben trenelladove vive con i suoi genitori, alla periferia di Londra. Lo...

Advertising

sandrogozi : Buon Compleanno #Erasmus! Nel 1990 sono entrato nel programma quando era solo agli inizi. Scoprire un paese, una… - OfficialASRoma : ????? Il pallone era già entrato dopo il tiro di @tammyabraham: doppietta per lui! ???? - WimMensen : RT @Gazzetta_it: Arrestato lo stalker di Emma Raducanu: era entrato a casa sua tre volte - aartisticaa : @GianlucaScarla4 ??????ma che programma guardi? t0daro l’ha demolito in tutti i modi possibili per far passare i suoi… - Gazzetta_it : Arrestato lo stalker di Emma Raducanu: era entrato a casa sua tre volte -