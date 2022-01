Enzo Miccio | chi è il compagno Laurent Miralles | età | lavoro | vita privata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del weekend di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin anche, che per la prima volta si racconterà trae carriera da wedding planner. Conosciamo meglio il! View this post onA post shared by(@, chi è ildi: età,, noto wedding planner, è fidanzato con. Dopo la fine della storia con Riccardo ...