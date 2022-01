Ennio: in anteprima il nuovo documentario su Morricone (Di sabato 29 gennaio 2022) Il documentario dedicato ad Ennio Morricone uscirà nelle sale il 17 febbraio e sarà disponibile in anteprima il 29 e 30 gennaio Tra gli artisti italiani più apprezzati di sempre non si può non citare Ennio Morricone, noto per le sue straordinarie colonne sonore, impresse nella storia del cinema. Le sue opere sono indimenticabili, come quelle composte per C’era una volta il West (1968) e nuovo Cinema Paradiso (1989). Il compositore, recentemente scomparso, sta per essere celebrato in un documentario che Giuseppe Tornatore ha deciso di dedicargli. La pellicola, dal titolo Ennio, è stata presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stata apprezzata per la presentazione inedita del compositore. Il film infatti, mostra al ... Leggi su tuttotek (Di sabato 29 gennaio 2022) Ildedicato aduscirà nelle sale il 17 febbraio e sarà disponibile inil 29 e 30 gennaio Tra gli artisti italiani più apprezzati di sempre non si può non citare, noto per le sue straordinarie colonne sonore, impresse nella storia del cinema. Le sue opere sono indimenticabili, come quelle composte per C’era una volta il West (1968) eCinema Paradiso (1989). Il compositore, recentemente scomparso, sta per essere celebrato in unche Giuseppe Tornatore ha deciso di dedicargli. La pellicola, dal titolo, è stata presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stata apprezzata per la presentazione inedita del compositore. Il film infatti, mostra al ...

