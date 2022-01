Emma Marrone intervistata da Maria De Filippi rivela “Vorrei solo …” e la De Filippi controbatte (Di sabato 29 gennaio 2022) Sono trascorsi oltre 10 anni da quando una giovanissima Emma Marrone ha vinto il noto talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria De Filippi. Da allora la carriera della giovane artista si è arricchita di tanti nuovi successi ed oggi è considerata una delle più apprezzate artiste italiane. Proprio di recente la giovane cantante si è lasciata intervistare da colei che l’ha fatta conoscere al grande pubblico ovvero Maria De Filippi . E nel corso dell’intervista in questione ha parlato della sua carriera, della prossima ed imminente esperienza a Sanremo ma anche dell’amore che si augura di poter trovare presto. Emma Marrone intervistata da Maria De ... Leggi su cityroma (Di sabato 29 gennaio 2022) Sono trascorsi oltre 10 anni da quando una giovanissimaha vinto il noto talent show di Canale 5 ovvero Amici diDe. Da allora la carriera della giovane artista si è arricchita di tanti nuovi successi ed oggi è considerata una delle più apprezzate artiste italiane. Proprio di recente la giovane cantante si è lasciata intervistare da colei che l’ha fatta conoscere al grande pubblico ovveroDe. E nel corso dell’intervista in questione ha parlato della sua carriera, della prossima ed imminente esperienza a Sanremo ma anche dell’amore che si augura di poter trovare presto.daDe ...

Advertising

SkyTG24 : Emma Marrone, svelata la cover del brano Ogni volta è così in gara al Festival di Sanremo - itsnorab : Emma Marrone e Francesca Michielin nella serata cover di Sanremo 2022 #GFvip - touchit_9 : Comunque Emma Marrone e Francesca, dopo l’esibizione, so dovute scappa dall’Italia senza lasciar spiegazioni #GFvip - evilmariahs1 : SETTIMANA PROSSIMA A QUEST’ORA AVREMO ASCOLTATO …BABY ONE MORE TIME CANTATA DA EMMA MARRONE, MIO DIO - ItsCloe_ : Per Emma Marrone sarà difficile superare questa esibizione durante la serata delle cover a Sanremo. #gfvip -