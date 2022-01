Elon Musk come il Papa | sferza l’occidente sull’inverno demografico

(Di sabato 29 gennaio 2022) Era il 2017 quando il miliardario, fondatore di PayPal, Tesla e SpaceX e coinvolto in molte start-up futuristiche, ha pubblicato un tweet sorprendente sulla popolazione mondiale.ha espresso la sua preoccupazione rispetto al crollo del tasso di natalità.fatto daFrancesco, è l’invernociò che denuncia, non la sovrappopolazione. “La popolazione mondiale sta andando sempre più velocemente verso il collasso, ma pochi sembrano accorgersene o preoccuparsene”, scrisse. Stava commentando un articolo del New Scientist intitolato “Il mondo nel 2076: la bomba demografica è implosa”. La propaganda ecologista fa credere, al contrario, che il problema del pianeta sia quello di avere troppi figli. Poiè andato sulla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il prossimo 4 marzo la Luna potrebbe essere colpita da un detrito spaziale: si tratta di uno dei due stadi di un ra… - DesteDanilo : RT @Lorenzo62752880: Elon Musk di Tesla: 'Se spaventi abbastanza il popolo questo chiederà gli venga tolta la libertà. È la strada che por… - test5f1798 : - Lorenzo23433898 : RT @lecriptovalute: #McDonalds: sì a #Dogecoin se #ElonMusk accetta #grimacecoin - AseroGiovanna : RT @Lorenzo62752880: Elon Musk di Tesla: 'Se spaventi abbastanza il popolo questo chiederà gli venga tolta la libertà. È la strada che por… -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

Giovedì, il movimento ha attirato l'uomo più ricco del mondo,, che ha twittato di sostenere i camionisti - con i suoi 71,8 milioni di follower. Ecco l'aggiornamento completo di uno degli ...Samanta Cristoforetti ai comandi della navicella CrewDragon di SpaceX di. Sarà la prima a portare il verdebiancorosso sulla piccola astronave che in aprile la porterà di nuovo sulla stazione spaziale internazionale: nella sua missione d'esordio (Futura, quasi ...La propaganda ecologista fa credere che il problema del pianeta sia quello di avere troppi figli. Ma non è così. La denatalità è la grande ossessione del guru di Tesla ...Optimus (e non Cybertruck) il prossimo prodotto Tesla a raggiungere il mercato? Durante la presentazione dei risultati finanziari (con guadagni record per l'azienda. Elon Musk non solo ha ribadito l'i ...