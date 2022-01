Elisabetta Belloni, chi è? Orientamento politico, stipendio, vita privata, marito e figli della candidata al Quirinale (Di sabato 29 gennaio 2022) Elisabetta Belloni, chi è: una figura che è nata e cresciuta nel campo della diplomazia italiana ed internazionale. Ufficialmente fuori da ogni contesto e posizione politica, si definisce “orgogliosa di non avere nessuna matrice politica”. Il suo nome continua a circolare in occasione delle elezioni del Presidente della Repubblica 2022, come nuovo possibile inquilino del Quirinale dopo Mattarella. Sarebbe, nel caso, la prima donna a capo dello Stato italiano. Elisabetta Belloni: Orientamento politico Ufficialmente Elisabetta Belloni non fa parte di un partito politico specifico. Ha avuto ruoli istituzionali con governi sia di destra sia di sinistra. Viene considerato come un profilo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 29 gennaio 2022), chi è: una figura che è nata e cresciuta nel campodiplomazia italiana ed internazionale. Ufficialmente fuori da ogni contesto e posizione politica, si definisce “orgogliosa di non avere nessuna matrice politica”. Il suo nome continua a circolare in occasione delle elezioni del PresidenteRepubblica 2022, come nuovo possibile inquilino deldopo Mattarella. Sarebbe, nel caso, la prima donna a capo dello Stato italiano.Ufficialmentenon fa parte di un partitospecifico. Ha avuto ruoli istituzionali con governi sia di destra sia di sinistra. Viene considerato come un profilo ...

