Elezioni Quirinale 2022, diretta Twitter. «É la domandona: ma Mattarella è disponibile? Casini: 'Non c'è altra soluzione'» (Di sabato 29 gennaio 2022) Elezioni del Presidente della Repubblica 2022 in diretta. Gli aggiornamenti della sesta giornata di votazioni dal Messaggero e da Montecitorio in live tweeting. Seguili e commenta con l'hashtag... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 29 gennaio 2022)del Presidente della Repubblicain. Gli aggiornamenti della sesta giornata di votazioni dal Messaggero e da Montecitorio in live tweeting. Seguili e commenta con l'hashtag...

Advertising

La7tv : #Propagandalive 'Speciale Elezioni Quirinale' - lunedì #31gennaio dalle 21.15 L'annuncio di @zdizoro durante la… - Antonio_Tajani : Facciamo il punto dopo il sesto scrutinio per le elezioni al #Quirinale. - Radio1Rai : ? Alle 7.35 #CaffèEuropa con @tizidisi ???? #Quirinale, come vedono in #Europa l'elezione per la… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Elezione per la #PresidenzadellaRepubblica, seguiamo la settima votazione in Parlamento: - fanpage : 'Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non… -